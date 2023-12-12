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BBC

واشنطن بوست: بايدن لا يتعاطف مع الفلسطينيين رغم تعاطفه مع الكثيرين

04:30 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

جو بايدن

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(مصراوي)

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية لم تذكر اسمهم، أن هدف تدمير حركة حماس لا يبرر القتل غير الضروري "للفلسطينيين الأبرياء".

وأضافت الصحيفة التي نقلت عن مساعدين الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن "الرئيس مرتبط عاطفيا بإسرائيل ومؤمن بدورها كملاذ حيوي للشعب اليهودي".

ونقلت الصحيفة، أن بايدن يعتبر ما أسماه استهداف حماس للمدنيين الإسرائيليين مختلفا عن القصف الإسرائيلي للمدنيين في غزة.

وقالت الصحيفة، إن نظرة بايدن لا يمتلك تعاطفًا مع الفلسطينيين رغم امتلاكه تعاطفًا مع كثير من الناس.

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