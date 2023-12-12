دون أي تواجد عربي.. اجتماع في باريس للحد من تمويل حماس

(مصراوي)

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن دبلوماسيين لم تسمهم، أنه من المقرر أن يُعقد اجتماع في باريس بمشاركة مسؤولين من أكثر من 20 دولة بينها إسرائيل بشأن الحد من تمويل حماس.

وذكرت الوكالة، أن الاجتماع من المقرر أن يعقد الأربعاء القادم في باريس دون حضور أي دولة عربية، مشيرة إلى أن الاجتماع سيبحث تحديد استراتيجية بشأن كيفية الحد من تمويل حركة حماس وأنشطتها على الإنترنت.

ودعت إيطاليا وفرنسا وألمانيا، أمس الاثنين، إلى فرض عقوبات مخصصة من الاتحاد الأوروبي على حركة المقاومة الفلسطينية حماس ومؤيديها.

ًوجاءت الدعوة بعد إخبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، ألمانيا وفرنسا بأنه لا يمكنهم الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال نتنياهو، إنه لا يمكن توقع القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس في الوقت الذي تضغط فيه الدول الأوروبية فيه على إسرائيل للإسراع في إنهاء حربها في قطاع غزة.