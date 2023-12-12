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BBC

الاحتلال الإسرائيلي يعلن تفعيل حالة الاستنفار في عكا

04:18 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري، اليوم الثلاثاء، تفعيل حالة الاستنفار في مدينة عكا وسط تخوفات من سقوط شظايا صاروخية.

وقال هجاري، إنه تم رصد عدة عمليات إطلاق صواريخ باتجاه الجليل الغربي، مضيفًا أنه تم إطلاق صاروخًا اعتراضيًا تجاه الصواريخ.

وكان حزب الله قد أطلق صاروخًا مضادًا للدروع تجاه موقع عسكري في بلدة برعم شمالي إسرائيل، وذلك حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

وصرح هجاري، أن الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مواقع إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية.

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