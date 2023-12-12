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BBC

القسام تُعلن تفجير 10 جنود إسرائيليين

03:39 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

كتائب القسام

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(مصراوي)

أعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، تفجير عبوتين في قوة مشاة إسرائيلية متكونة من 10 جنود شرق خانيونس، مؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق اليوم أفادت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف مقاتليها لـ 7 آليات عسكرية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع في حي الشجاعية بقطاع غزة.

وأضافت القسام، أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية، مؤكدة مقتل 3 من العسكريين المتواجدين عليها.

وأفادت القسام، أن مقاتليها اشتبكوا مع جنود فرق الإنقاذ الإسرائيلية أثناء محاولتهم إسعاف طاقم دبابة إسرائيلية بعد مقتل عددًا منهم، مضيفة أنهم استهدفوا قناصًا إسرائيليًا بقذيفة آر بي جي.

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