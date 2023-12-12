قناة إسرائيلية: تقدم العديد من الإسرائيليين بطلبات لجوء إلى البرتغال

(مصراوي)

ّذكرت القناة الـ "12" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن العديد من الإسرائيليين تقدموا بطلبات للجوء إلى البرتغال في أعقاب الحرب.

وأضافت القناة العبرية، أن العديد من الإسرائيليين استغلوا إعلان البرتغال السماح لهم بالحصول على تأشيرات اللجوء، موضحة أن يكفي للإسرائيليين الحصول على جواز السفر الإسرائيلي للحصول على الموافقة للبقاء في البرتغال والعمل بشكل قانوني.

واتجه العديد من الإسرائيليين لترك إسرائيل منذ بداية الحرب في الـ7 من أكتوبر وزايدها الرشقات الصاروخية التي تطلقها حركات المقاومة الفلسطينية في غزة مما أدى لإخلاء جميع المستوطنات المتواجدة في منطقة غلاف قطاع غزة، إضافة إلى نزوح الإسرائيليين من مناطق الشمال جراء الصواريخ والقذائف التي يطلقها حزب الله ردًا على استهداف المدنيين في غزة.