مسؤولون أمريكيون: احتلال غزة مؤقتًا أمرًا ضروريًا

(مصراوي)

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن الولايات المتحدة تتوقع انخفاض حدة الحرب جنوب قطاع غزة في بداية يناير القادم.

وأفاد المسؤولين الأمريكيين، أن واشنطن تتوقع تحولا في التكتيكات الإسرائيلية العسكرية في يناير المقبل، وذلك حسب الصحيفة الأمريكية التي أضافت أن الإدارة الأمريكية تتوقع تحول الجيش الإسرائيلي من الهجوم البري في غزة إلى استخدام الغارات لاستهداف قادة حماس.



وقال المسؤولين الأمريكيون، إن امتلاك إسرائيل أهداف عسكرية مشروعة في جنوب غزة يبرر هجومها في مدينة خان يونس.



وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنه لا يوجد خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن أهداف العملية التي تهدف للقضاء على حركة حماس.



وصرح المسؤولون الأمريكيون، أن واشنطن لا ترغب في احتلال إسرائيل لقطاع غزة، ومع ذلك فإنها ترى احتلال غزة مؤقتًا أمرًا ضروريًا.