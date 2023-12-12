نتنياهو: إسرائيل تستعد لاحتمال الحرب مع السلطة الفلسطينية

(مصراوي)

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تستعد لاحتمال الحرب مع السلطة الفلسطينية نفسها، وذلك حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

وأشارت الهيئة التي نقلت عن نتنياهو، إلى أن "سيناريو قلب الأوكار مطروح على الطاولة في حال التعاون بين السلطة وحماس في يهودا والسامرة".

وفي وقت سابق اليوم، صرح نتنياهو، أن قطاع غزة سيكون تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية بعد انتهاء الحرب.

وأفاد نتنياهو، أن إسرائيل ستنشئ في قطاع غزة إدارة مدنية بعد الحرب، مضيفًا أنه سيتم إعادة تأهيل القطاع بقيادة السلطة الفلسطينية.