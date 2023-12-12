مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان

وكالات

أدانت مصر، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابى الذى وقع فى إقليم خيبر بختونخوا، شمال غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا.

وأعربت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة فى هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وجددت مصر على موقفها الراسخ الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب، ودعوتها لكافة الدول لتجفيف منابع تمويل الإرهاب أو توفير ملاذ آمن للتنظيمات أو العناصر الإرهابية، مؤكدة تضامنها الكامل مع باكستان فى مواجهة تلك الأحداث.