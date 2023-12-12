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BBC

مفوض الأونروا يصف الوضع في غزة بأنه "جحيم على الأرض"

02:29 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

منظمة الأونروا

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غزة - (ا ف ب)

زار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني الثلاثاء قطاع غزة، موضحا أن السكان يعيشون في "جحيم على الأرض" مع استمرار الحرب.

وقال لازاريني عبر منصة "أكس" "الناس في كل مكان، يعيشون في الشارع، يحتاجون إلى كل شيء. إنهم يطالبون بالسلامة وإنهاء هذا الجحيم على الأرض".

هذا المحتوى من

AFP
الأونروا مفوض الأونروا غزة اللاجئين الفلسطينيين

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