مفوض الأونروا يصف الوضع في غزة بأنه "جحيم على الأرض"
02:29 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
غزة - (ا ف ب)
زار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني الثلاثاء قطاع غزة، موضحا أن السكان يعيشون في "جحيم على الأرض" مع استمرار الحرب.
وقال لازاريني عبر منصة "أكس" "الناس في كل مكان، يعيشون في الشارع، يحتاجون إلى كل شيء. إنهم يطالبون بالسلامة وإنهاء هذا الجحيم على الأرض".
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