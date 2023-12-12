جمعية الشحن النرويجية: هجوم الحوثيين على سفينتنا تطور خطير

(مصراوي)

أدانت جمعية الشحن النرويجية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الحوثي الذي استهدف سفينة ستريندا النرويجية، في البحر الأحمر أثناء توجهها إلى إسرائيل.

ووصفت الجمعية، الهجوم بالتطور الخطير وغير المقبول للوضع الأمني للشحن المدني في البحر الأحمر.

وأدانت وزارة الخارجية النرويجية، استهداف الحوثيين للسفينة بصاروخ أثناء توجهها إلى إسرائيل، محذرة من العواقب المحتملة لتصعيد الصراع الإقليمي جراء هجمات الحوثيين.

ودعت النرويج جميع الأطراف الفاعلة إلى المساهمة في وقف التصعيد لتجنب مزيد من التطورات السلبية في المنطقة.

ونفذ الحوثيون في وقت سابق اليوم، عملية عسكرية ضد سفينة ستراندا النرويجية التي كانت ستصل إسرائيل في الـ4 من يناير المقبل، حسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية.

وأفاد المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع، أن الحوثيين استهدفوا سفينة ستراندا بصاروخ بحري أثناء توجهها إلى إسرائيل، مضيفًا أن الحوثيين منعوا خلال اليومين الماضيين مرور سفن استجابت للتحذيرات الحوثية بعدم المرور.

وأوضح المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين، أن استهداف السفينة النرويجية جاء بعد رفض طاقمها الاستجابة للتحذيرات الحوثية، مؤكدًا أن الحوثيين لن يترددوا في استهداف أي سفينة تخالف تحذيراتهم.

وقال سريع، إن الحوثيين سيمنعوا السفن المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة حتى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.