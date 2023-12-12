صحة غزة: خروج 22 مستشفى عن الخدمة بشكل كامل

(مصراوي)

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، اليوم الثلاثاء، عن خروج 22 مستشفى من الخدمة بشكل كامل في قطاع غزة إضافة إلى 46 مركزًا للرعاية الصحية جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي ونقص الخدمات الطبية.

وقال القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي يرغب في القضاء على القطاع الصحي في غزة وتحديدًا في الشمال منذ أول يوم للحرب في الـ7 من أكتوبر، موضحًا أن مستشفى كمال عدوان هو المؤسسة الحكومية الوحيدة في شمالي القطاع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، بعد قصف وحصار للمستشفى منذ أيام، وذلك حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أن قوات الاحتلال جمعت الطواقم الطبية والرجال في ساحة مستشفى كمال عدوان، مشيرة إلى مخاوف من تصفية الاحتلال لهم أو اعتقالهم.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن قوات الاحتلال تتحكم في في عدد الجرحى الذين يخرجون من القطاع للعلاج بالخارج، قائلًا إن الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي مكتملة الأركان في غزة.



