النرويج تدين استهداف الحوثيين لسفينة لها أثناء توجهها إلى إسرائيل

(مصراوي)

أدانت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الثلاثاء، استهداف الحوثيين لسفينة ستراندا النرويجية في البحر الأحمر بصاروخ أثناء توجهها إلى إسرائيل.

وحذرت الخارجية النرويجية، من أن العواقب المحتملة لتصعيد الصراع الإقليمي مثيرة جدا جراء هجمات الحوثيين، داعية جميع الأطراف الفاعلة إلى المساهمة في وقف التصعيد لتجنب مزيد من التطورات السلبية في المنطقة.

ونفذ الحوثيون في وقت سابق اليوم، عملية عسكرية ضد سفينة ستراندا النرويجية التي كانت ستصل إسرائيل في الـ4 من يناير المقبل، حسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية.

وأفاد المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع، أن الحوثيين استهدفوا سفينة ستراندا بصاروخ بحري أثناء توجهها إلى إسرائيل، مضيفًا أن الحوثيين منعوا خلال اليومين الماضيين مرور سفن استجابت للتحذيرات الحوثية بعدم المرور.



وأوضح المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين، أن استهداف السفينة النرويجية جاء بعد رفض طاقمها الاستجابة للتحذيرات الحوثية، مؤكدًا أن الحوثيين لن يترددوا في استهداف أي سفينة تخالف تحذيراتهم.



وقال سريع، إن الحوثيين سيمنعوا السفن المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة حتى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.