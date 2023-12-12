الكرملين: مستحيل تحقيق استقرار الوضع في غزة وسط دوي المدافع

موسكو - (د ب أ)



أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن استقرار الوضع الإنساني في قطاع غزة أمر مستحيل وسط "دوي المدافع" هناك، وستكون هناك حاجة إلى خطوات جادة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" للأنباء اليوم الثلاثاء عن بيسكوف قوله للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان المجتمع الدولي لا يزال لديه أدوات التأثير على الوضع في قطاع غزة: "نرى أن الأعمال القتالية قد استؤنفت ولا تزال مستمرة. الوضع الإنساني الذي تشهده غزة محط اهتمام وقلق للعديد من بلدان العالم".

وأضاف: "هذا سيتطلب جهودا فعالة للغاية جدا وخطوات جادة وسريعة من أجل تقديم المساعدة بسرعة للفلسطينيين، ومع دوي أصوات المدافع من المستحيل عمليا القيام بذلك".

وقال بيسكوف، ردًا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم زيارة أمريكا اللاتينية في المستقبل القريب: "لا، لن يقوم الرئيس بأي زيارات إلى أمريكا اللاتينية في المستقبل القريب، على الرغم من أننا نعتزم بالتأكيد تطوير علاقاتنا مع العديد من دول هذه القارة".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، أكد أمس الاثنين، ضرورة وقف القتال في قطاع غزة، من أجل تقديم المساعدة الإنسانية لسكان القطاع.