إعلان

BBC

إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ حزب الله تجاه موقع المالكية العسكري

01:04 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

حزب الله يطلق صاروخًا تجاه إسرائيل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صواريخ أطلقت من لبنان تجاه موقع عسكري في المالكية.

وكان حزب الله قد أعلن استهداف موقع المالكية الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، مشيرًا إلى تحقيق إصابات مباشرة.

وتتزايد التحذيرات الدولية مؤخرًا من خطر اتساع نطاق الحرب في المنطقة خارج قطاع غزة لتضم أطراف أخرى كإيران وحزب الله، مع إطلاق حزب الله اللبناني للقذائف على جيش الاحتلال الإسرائيلي وإعلانه أنها جاءت ردًا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

صاروخ حزب الله موقع المالكية العسكري إسرائيل غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الدفاع الإسرائيلي: المرحلة القادمة من الحرب أقل حدة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان