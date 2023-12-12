إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ حزب الله تجاه موقع المالكية العسكري

(مصراوي)

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صواريخ أطلقت من لبنان تجاه موقع عسكري في المالكية.

وكان حزب الله قد أعلن استهداف موقع المالكية الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، مشيرًا إلى تحقيق إصابات مباشرة.

وتتزايد التحذيرات الدولية مؤخرًا من خطر اتساع نطاق الحرب في المنطقة خارج قطاع غزة لتضم أطراف أخرى كإيران وحزب الله، مع إطلاق حزب الله اللبناني للقذائف على جيش الاحتلال الإسرائيلي وإعلانه أنها جاءت ردًا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.