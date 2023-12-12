الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مستشفى كمال عدوان في غزة

(مصراوي)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، بعد قصف وحصار للمستشفى منذ أيام، وذلك حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أن قوات الاحتلال جمعت الطواقم الطبية والرجال في ساحة مستشفى كمال عدوان، مشيرة إلى مخاوف من تصفية الاحتلال لهم أو اعتقالهم.

وطالبت وزارة الصحة بغزة، الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر بالتحرك لإنقاذ الموجودين في المستشفى.

وكان المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش،قد صرح سابقًا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف كل من يخرج أو يدخل إلى مستشفى كمال عدوان، إضافة إلى تكدس جثامين الشهداء داخل المستشفى بحيث لا يمكن دفنهم بالخارج.