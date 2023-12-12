هيئة البث الإسرائيلية: السفينة التي استهدفها الحوثيون كانت ستصل خلال أسبوعين

(مصراوي)

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن السفينة النرويجية التي استهدفها الحوثيون كان من المفترض أن تدخل ميناء أسدود في الـ 4 من يناير المقبل.

ونفذ الحوثيون في وقت سابق اليوم، عملية عسكرية ضد سفينة ستراندا النرويجية أثناء توجهها إلى إسرائيل، وذلك حسبما أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع.

وأفاد سريع، أن الحوثيين استهدفوا سفينة ستراندا بصاروخ بحري أثناء توجهها إلى إسرائيل، مضيفًا أن الحوثيين منعوا خلال اليومين الماضيين مرور سفن استجابت للتحذيرات الحوثية بعدم المرور.

وأوضح المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين، أن استهداف السفينة النرويجية جاء بعد رفض طاقمها الاستجابة للتحذيرات الحوثية، مؤكدًا أن الحوثيين لن يترددوا في استهداف أي سفينة تخالف تحذيراتهم.

وقال سريع، إن الحوثيين سيمنعوا السفن المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة حتى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.