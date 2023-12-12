الولايات المتحدة وبريطانيا تعلنان تعرض ناقلة نفط لهجوم قبالة سواحل اليمن

صنعاء - (د ب أ)

قالت الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الثلاثاء، إن ناقلة نفط ترفع العلم النرويجي، تعرضت يوم أمس الاثنين، لهجوم قبالة سواحل اليمن.

وقالت القيادة الإقليمية للجيش الأمريكي، إن صاروخ "كروز" ضرب السفينة "ستريندا" عند مضيق باب المندب، يوم الاثنين.

كما أبلغت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة عن وقوع حادث، على بعد 15 ميلا بحريا غرب مدينة المخا الساحلية اليمنية.

ومن جانبه، قال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إنهم استهدفوا السفينة النرويجية بعد أن رفض طاقمها جميع النداءات التحذيرية.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية أعلنت يوم السبت الماضي منع مرور السفن المتجهة لإسرائيل من أي جنسية كانت، مشيرة إلى أن "تلك السفن ستصبح هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء".