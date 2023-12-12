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BBC

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نرويجية متجهة إلى إسرائيل

11:43 ص الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

ارشيفية استهداف سفينة

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(مصراوي)

أعلن، المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع، أن القوات البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينة ستراندا النرويجية.

وأفاد سريع، أن الحوثيين استهدفوا سفينة ستراندا بصاروخ بحري أثناء توجهها إلى إسرائيل، مضيفًا أن الحوثيين منعوا خلال اليومين الماضيين مرور سفن استجابت للتحذيرات الحوثية بعدم المرور.

وأوضح المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين، أن استهداف السفينة النرويجية جاء بعد رفض طاقمها الاستجابة للتحذيرات الحوثية، مؤكدًا أن الحوثيين لن يترددوا في استهداف أي سفينة تخالف تحذيراتهم.

وقال سريع، إن الحوثيين سيمنعوا السفن المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة حتى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

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