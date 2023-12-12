الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نرويجية متجهة إلى إسرائيل

(مصراوي)

أعلن، المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع، أن القوات البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينة ستراندا النرويجية.

وأفاد سريع، أن الحوثيين استهدفوا سفينة ستراندا بصاروخ بحري أثناء توجهها إلى إسرائيل، مضيفًا أن الحوثيين منعوا خلال اليومين الماضيين مرور سفن استجابت للتحذيرات الحوثية بعدم المرور.

وأوضح المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين، أن استهداف السفينة النرويجية جاء بعد رفض طاقمها الاستجابة للتحذيرات الحوثية، مؤكدًا أن الحوثيين لن يترددوا في استهداف أي سفينة تخالف تحذيراتهم.

وقال سريع، إن الحوثيين سيمنعوا السفن المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة حتى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.