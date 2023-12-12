إيران: استمرار الدعم الأمريكي للحرب في غزة يعني احتمال وقوع انفجار هائل بالمنطقة

طهران - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان، أن أمريكا وإسرائيل غير قادرتين على القضاء على حركة حماس لو استمرت الحرب لـ10 أعوام، "لأن حماس متجذرة في واقع الشعب الفلسطيني"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "فارس" الايرانية، اليوم الثلاثاء.

كما حذر أمير عبداللهيان، الذي شارك مساء أمس الاثنين في مؤتمر الأمن المنعقد بالدوحة عبر الفيديو، من أن "الدعم الأمريكي لاستمرار الحرب، يعني احتمال وقوع انفجار هائل في المنطقة لا يمكن التنبؤ به، وسيعود بالضرر على الجميع وعلى الأمريكيين وعلى باقي الدول".

وقال إن "حرب غزة قد توسعت إلى جبهة لبنان وجبهة اليمن"، معتبرًا الفيتو الامريكي على قرار وقف الحرب في غزة "فضيحة سياسية للبيت الأبيض".

وكشف أن "إيران تتلقى رسالة أمريكية في كل اسبوع تقريبا يدعي فيها المسؤولون الامريكيون، بأن القواعد الامريكية في سوريا والعراق استهدفت من قبل بعض الفصائل، وهذه الفصائل غير مرتبطة بإيران بل تشكلت منذ أعوام لقتال داعش والان تدافع عن العرب ومسلمي غزة، فالحرب قد توسعت في أجزاء من سوريا والعراق".