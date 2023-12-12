استهداف بارجة إسرائيلية في باب المندب

تعرضت سفينة حربية إسرائيلية لهجوم أثناء إبحارها في البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وبدورها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر.

يذكر أن الحوثيين يشنون ضربات بواسطة مسيرات وصواريخ يستهدفون فيها إسرائيل منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر، تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، أدى حسب إسرائيل إلى مقتل نحو 1200 شخص.