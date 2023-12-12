أول تعليق من حماس على أنباء اقتراب صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

مصراوي

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إنه لا حديث عن أي صفقة تبادل أسرى قبل توقف العدوان على غزة.

وتابع القيادي في حماس خلال لقاء مع قناة الجزيرة: "الجانب الإسرائيلي يهدف من التسريبات الجارية إلى مواجهة الضغوط الداخلية، والمواقف الإسرائيلية بشأن صفقة مرتقبة هي للاستهلاك الداخلي".

وفي وقت سابق، قالت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصدر إسرائيلي: إن الظروف نضجت للعودة إلى توافقات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة، وهناك تحركات جديدة من أجل إبرام الصفقة الإنسانية بين إسرائيل وحماس.

وفي وقت سابق، قال محمود مرداوي القيادي في حماس، إن الحركة ترفض الطلب الإسرائيلي بزيارة الصليب الأحمر للأسرى لديها.

وتابع محمود مرداوي القيادي في حماس خلال مداخلته مع قناة الجزيرة، أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي عن استسلام عدد كبير من عناصر حماس كذب وتضليل.