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BBC

فرنسا تسحب جائزة عالمية من صحفية مغربية بسبب تصريح حول حرب غزة

11:58 م الإثنين 11 ديسمبر 2023

زينب الغزوي

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وكالات

سحبت رئيسة منطقة إيل دو فرانس الفرنسية جائزة من الكاتبة والصحفية، زينب الغزوي، بعد مقارنتها الوضع في غزة بالمحرقة اليهودية.

وكانت الغزوي قد منحت في العام 2019 جائزة سيمون فيل، التي تحمل اسم الناجية الفرنسية من الهولوكوست (محرقة اليهود) والناشطة السياسية المدافعة عن حقوق النساء، تكريما لعملها في مجال "الدفاع عن العلمانية والنضال ضد الظلامية بكل أشكالها ومن أجل المساواة بين النساء والرجال".

والغزوي مغربية الأصل وهي كاتبة ومعلقة تلفزيونية، وكانت قد عمدت يوم السبت إلى إعادة نشر بيان على منصة "إكس" يبدو أنه يتّهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية"، ويشبّه سياساتها تجاه الفلسطينيين بالممارسات النازية ضد اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وأعرب أوريليان فيل، حفيد سيمون فيل، في رد على ما نشرته الغزوي عن قلقه من أن يسهم منشورها في "التقليل من شأن الإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون"، داعيا منطقة باريس للتحرك.

ويوم الأحد، أشارت فاليري بيكريس، رئيسة منطقة إيل-دو-فرانس، إلى أنها سحبت الجائزة التي منحتها للغزوي، لأن التعليق الذي أعادت نشره على منصة إكس "ألحق أذى رهيبا" بالشعب الفرنسي الذي عايش الهولوكوست.

زينب الغزوي سحب جائزة عالمية حرب غزة المحرقة اليهودية

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