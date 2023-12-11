حزب الله يستهدف قوة لجيش الاحتلال تمركزت بمنزل في مستعمرة إسرائيلية

مصراوي

قال حزب الله اللبناني في بيان له، مساء اليوم الاثنين، إن عناصره هاجمت بالأسلحة الصاروخية قوة إسرائيلية متمركزة داخل منزل في مستعمرة المطلة شمالي إسرائيل، مؤكدا إسقاط عددا منهم بين قتيل وجريح.

وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‏العدوان الصهيوني على القرى والبلدات الجنوبية واستشهاد مختار بلدة الطيبة حسين علي منصور، ‌‏هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:00‌‎ ‎من مساء اليوم الاثنين قوة ‌‏إسرائيلية متمركزة داخل منزل في مستعمرة المطلة بالأسلحة الصاروخية، وتمّ إصابتها إصابة ‌‏مباشرة وسقط عديدها بين قتيل وجريح".