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BBC

جيش الاحتلال: نعمل وفق القانون الدولي بشأن استخدام قنابل فوسفورية بغزة

09:08 م الإثنين 11 ديسمبر 2023

استخدام قنابل فوسفورية بغزة أرشيفية

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مصراوي

قال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري، إنهم أبلغوا عائلات 7 جنود قتلوا خلال الحرب في غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "المخربون الذين استسلموا أدلوا بمعلومات مهمة أثناء التحقيق معهم، ونعمل على الوصول إلى قادة حماس من خلال أجهزتنا الاستخبارية".

وأشار المتحدث العسكري الإسرائيلي: "نعمل وفق القانون الدولي بشأن التقارير عن استخدامنا القنابل الفوسفورية، ومهمتنا هي قتل كبار القادة في حماس وتحرير المختطفين، ونستمع لجميع الانتقادات من الأهالي بشأن طول خدمة أبنائهم في هذه الحرب".

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