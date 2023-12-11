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BBC

المقاومة تنشر مشاهد جديدة من استهداف آليات وجنود الاحتلال في غزة

06:44 م الإثنين 11 ديسمبر 2023

استهداف آليات وجنود الاحتلال في غزة أرشيفية

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مصراوي

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد أثناء المعارك التي دارت بينها وبين جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 18205 في اليوم 66 من حرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، إن 208 شهداء فلسطينيين نقلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، إلى جانب 416 جريحا جراء غارات الاحتلال.

وذكر القدرة أن ذلك يرفع إجمالي عدد الشهداء منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 18205 شهداء و49645 جريحا بجروح مختلفة، فيما يشكل المدنيون نحو 70% من الشهداء.

واستمر قصف الاحتلال الإسرائيلي العنيف من الجو والبر والبحر في أنحاء قطاع غزة، إلى جانب العمليات البرية المكثفة والقتال بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية.

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