نتنياهو: حماس لا تسمح لأحد بمغادرة غزة ونحن سنسمح بذلك بعد سيطرتنا على القطاع

مصراوي

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن إسرائيل وحدها ستكون المسؤولة عن نزع السلاح من غزة.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، اليوم الإثنين، أنه "سيكون علينا بناء كيان لا يريد تدميرنا يتولى الإدارة المدنية في قطاع غزة".

وزعم نتنياهو أن حماس لا تسمح لأحد بمغادرة غزة، ونحن سنسمح بذلك بعد تولي مسؤولية القطاع.

وأوضح أن الفرق بين حماس والسلطة الفلسطينية، هو أن حماس تريد تدميرنا الآن، والسلطة تريد أن تفعل ذلك على مراحل.