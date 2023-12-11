بوتين يناقش الوضع في غزة مع عدد من الفصائل الفلسطينية

(مصراوي)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مناقشتها التطورات في قطاع غزة مع عدد من قيادات الفصائل السياسية الفلسطينية متضمنة حركة حماس، يومي الأحد والاثنين من خلال محادثات هاتفية.

وأفاد البيان، أن "مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أجرى محادثات هاتفية مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمين عام الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني صالح رأفت، وممثل قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق".

وركز أطراف الحوار خلال المحادثة الهاتفية على الوضع العسكري والإنساني في قطاع غزة، مع تأكيد موسكو على ثبات موقفها بشأن ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل من أجل حل الأزمة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة في الوقت الحالي بما يتضمن ذلك إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وأخبررئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو أمس الأحد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض إسرائيل تصريحات روسيا ضدها في الأمم المتحدة، وذلك حسب بيان مكتب نتنياهو.

وأضاف بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو عبر في المحادثة مع بوتين عن رفض إسرائيل الشديد للتعاون الذي أسماه بالخطير بين روسيا وإيران، مضيفًا أن أي دولة كانت سترد مثل رد بلاده على مثل هجوم حماس.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن هجوم حركة المقاومة الفلسطينية حماس لم يأت من فراغ وإنما بعد سنوات من الحصار والوعود الفارغة من إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية.