سرايا القدس تؤكد مقتل وإصابة جميع أفراد آلية إسرائيلية شرق غزة

(مصراوي)

أعلنت سرايا القدس، مقتل وإصابة جميع أفراد آلية عسكرية إسرائيلية استهدفوها بتفجير في محور الشجاعية شرق غزة.

كما استهدفت سرايا القدس، في وقت سابق اليوم، تجمعًا لجنود جيش الاحتلال في موقع كرم أبو سالم بصواريخ "بدر 1".

وأعلنت كتائب القسام، استهداف قوة إسرائيلية خاصة تحصنت بعمارة في بيت لاهيا ، مؤكدة إيقاع خسائر بشرية في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح.

وأضافت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها مقاتليها يخوضوا اشتباكات عنيفة مباشرة من مسافة صفر مع قوات خاصة وقوة مدرعة إسرائيلية غرب مخيم جباليا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن مقتل 7 من قواته في قطاع غزة خلال ساعات الصباح الأولى بينهم 4 ضباط.

ونقلت الإذاعة الإٍسرائيلية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 5 من الجنود القتلى الذين تم الإعلان عنهم اليوم، قتلوا في كمين نصبته كتائب القسام قرب فتحة نفق في مدينة خانيونس.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابتين إسرائيليتين من طراز ميركافا بقذائف "الياسين 105" في محور شمال مدينة خان يونس.