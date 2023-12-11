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BBC

الحكومة الإسرائيلية: نطالب بتمكين الصليب الأحمر من لقاء الأسرى في غزة

02:57 م الإثنين 11 ديسمبر 2023

إيلون ليفي

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(مصراوي)

جدد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، مطالبته بتمكين الصليب الأحمر من لقاء الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف ليفي، أن إسرائيل طلبت عبر الوسطاء تمكين الصليب الأحمر من لقاء الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

واتهم ليفي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بدعم حركة المقاومة الفلسطينية حماس من خلال قراراته وتصريحاته.

وصرح ليفي، إن إسرائيل لا تفرض أي قيود على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال ليفي، إن أكثر من 250 ألفا من سكان الجليل الأعلى المنطقة الشمالية في إسرائيل نزحوا بسبب هجمات حزب الله اللبناني على المنطقة.

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