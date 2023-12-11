البرلمان التركي: مجلس الأمن مسؤول عن جرائم الحرب في غزة

(مصراوي)

حمل رئيس البرلمان التركي قورتولموش، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي مسؤولية الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة بشكل مباشر، بعد رفضه قرار وقف إطلاق النار الإنساني.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض (الفيتو) الجمعة الماضية ضد مشروع قرار بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، دعا له الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من خلال تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بدعوته مجلس الأمن للانعقاد من أجل البحث في مشروع القرار.

وصوتت 13 دولة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة لغرض إنساني، من أصل 15 دولة.