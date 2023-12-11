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BBC

حقوق الإنسان: إسرائيل أفلتت من العقاب لعقود من الزمن

01:38 م الإثنين 11 ديسمبر 2023

الحرب على غزة

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(مصراوي)

قال مدير منظمة حقوق الإنسان بإسرائيل وفلسطين عمر شاكر، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية إن إسرائيل أفلتت من العقاب على جرائمها لعقود من الزمن دون محاسبتها.

وأوضح شاكر، أن هناك مسارات عدة لمساءلة إسرائيل على أفعالها بينها محكمة الجنايات الدولية.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض (الفيتو) الجمعة الماضية ضد مشروع قرار بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، دعا له الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من خلال تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بدعوته مجلس الأمن للانعقاد من أجل البحث في مشروع القرار.

وصوتت 13 دولة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة لغرض إنساني، من أصل 15 دولة.

الحرب على غزة إسرائيل حقوق الإنسان محكمة الجنايات الدولية

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