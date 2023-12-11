وزير إسرائيلي: لبنان سيكون التالي إذا اتخذ حزب الله قرار الحرب

(مصراوي)

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، إن حزب الله اللبناني يفهم جيدًا أنه إذا "تجرأ" واتخذ قرار الحرب، فإن لبنان سيكون صاحب الدور التالي في الحرب، مهددًا بتسوية بيروت ولبنان بالأرض.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، هدد حزب الله بتحويل بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخانيونس إذا فكر بشن حربا شاملة، وذلك حسبما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي.

كما حذر المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلون ليفي، لبنان من أنه في حال اختار حزب الله قرار الحرب فإنه سيعود سنوات إلى الوراء، وذلك بعد توجيهه الحديث لحزب الله بأنه يتبع أوامر إيران.

وحمل ليفي لبنان مسؤولية تصاعد التوترات على الحدود، مشيرًا إلى استهداف مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.