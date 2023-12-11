بعد دعوات لفرض عقوبات على حماس.. ألمانيا تتوقع من إسرائيل تخفيف معاناة الفلسطينيين

(مصراوي)

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، إنها تتوقع من إسرائيل تبني استراتيجية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.



وأضافت بيربوك، أن الحرب الدائرة في قطاع غزة أزهقت أرواح الكثير من الأبرياء منذ اندلاع الصراع.

وفي وقت سابق اليوم، دعت إيطاليا وفرنسا وألمانيا، إلى فرض عقوبات مخصصة من الاتحاد الأوروبي على حركة المقاومة الفلسطينية حماس ومؤيديها، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.



ًوصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، أمس الأحد، أنه أخبر ألمانيا وفرنسا بأنه لا يمكنهم الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال نتنياهو، إنه أوصل لنظيريه الألماني والفرنسي أولاف شولتز وإيمانويل ماكرون، رسالة مفادها أنه لا يمكنهم توقع القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس في الوقت الذي يضغطون فيه على إسرائيل للإسراع في إنهاء حربها في قطاع غزة.