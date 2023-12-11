الاحتلال: المقاومة أطلقت دفعة كبيرة من الصواريخ تجاه تل أبيب

(مصراوي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، رصده إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ نحو منطقة تل أبيب والسهل الساحلي.

وأضاف جيش الاحتلال، في بيانه تسجيل سقوط صاروخ في أحد شوارع مدينة حولون جنوب تل أبيب، مشيرًا أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار حتى اللحظة.

وذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، أنها سجلت إصابة بشظية صاروخ سقط في مدينة حولون جنوب تل أبيب.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.

