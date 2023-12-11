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BBC

اعتراف ضمني بالانتهاك.. الاحتلال الإسرائيلي يعلق على صور الأسرى الفلسطينيين العراة

10:40 ص الإثنين 11 ديسمبر 2023

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تل أبيب - (د ب أ)

بعد أن سادت حالة من الغضب بسبب انتشار صور لسجناء فلسطينيين في قطاع غزة لا يرتدون سوى ملابسهم الداخلية بعد أن تم تجريدهم من ملابسهم، وبعض منهم معصوبي الأعين ومقيدين ببعضهم البعض، قالت إسرائيل مساء أمس الأحد إنها تريد وقف نشر هذه الصور بقدر أكبر من ذلك.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي القول، إنه يجب تفتيش المشتبه بهم للتأكد من أنهم لا يحملون أي أسلحة أو متفجرات. ومع ذلك، أوضح هنجبي لهيئة البث العامة الاسرائيلية، إن نشر الصور لهم وهم يرتديون ملابسهم الداخلية عبر الإنترنت "لا يخدم أي شيء"، مؤكدا أنه لن يكون هناك نشر آخر لمثل هذه الصور.

وكتبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الصور أثارت مخاوف بشأن إجراءات الاعتقال الإسرائيلية في قطاع غزة، وأثارت تساؤلات بشأن وجود انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان أو معاملة مهينة.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمنًا بأن صور الأسرى الفلسطينيين العراة التي أطلقها في وقت سابق كانت في معظمها لمدنيين تعرضوا للأسر.

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