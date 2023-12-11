قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات حدودية جنوب لبنان

بيروت - ( د ب أ )

قصفت المدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أطراف بلدات زبقين ويارين ومروحين والجبين وشحن الحدودية جنوب لبنان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف صباح اليوم "الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة، والأطراف الشرقية لبلدة زبقين، منطقة الكسار، وأطراف بلدات يارين، مروحين، الجبين، شحين".

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، إثر إطلاق كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عملية "طوفان الأقصى".

وبعد هدوء حذر سيطر على مناطق جنوب لبنان لمدة سبعة أيام بالتزامن مع الهدنة الإنسانية التي شهدها قطاغ غزة، استؤنف تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر "حزب الله" منذ مطلعديسمبر الحالي.

ونزح عدد كبير من سكان المناطق الحدودية جنوب لبنان في اتجاه مناطق أكثر أمنا في الجنوب، خلال تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر "حزب الله". كما نزحت مئات العائلات اللبنانية إلى مناطق لبنانية أخرى في جبل لبنان وبيروت. وبعد بدء سريان الهدنة في قطاع غزة، عادت بعض العائلات إلى المناطق الحدودية.

واستمر إقفال الجامعات والمدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة الواقعة في المناطق الحدودية الجنوبية، بقرار من وزير التربية اللبنانية عباس الحلبي، بسبب التوتر الأمني الذي شهدته المنطقة.

وينفّذ الجيش اللبناني منذ السابع من أكتوبر الماضي، انتشارا في المناطق الحدودية الجنوبية. ويقوم الجيش بتسيير دوريات، ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. كما تقوم