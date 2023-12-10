الصليب الأحمر: سقوط قتلى ومصابين في هجوم على قافلة إنسانية أثناء إجلاء مدنيين في السودان

مصراوي

أعلن الصليب الأحمر الدولي، مقتل شخصين وإصابة 7 في هجوم على قافلة إنسانية أثناء إجلاء مدنيين في الخرطوم حسبما أعلنت العربية في نبأ عاجل لها.

وقال الصليب الأحمر إنهم شعروا بالصدمة والفزع من الهجوم المتعمد، على قافلة إنسانية في الخرطوم.

وأعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، تعرض موكب للجنة الدولية للصليب الأحمر، لإطلاق نار بالعاصمة الخرطوم من المواقع الدفاعية للجيش، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وأوضح الجيش السوداني، في بيان له، أنه “بمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفقت القوات المسلحة مع ممثلي المنظمة الدولية على إخلاء مدنيين من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة (دون تحديد) كانوا متواجدين بكنيسة القديسة مريم بمنطقة الشجرة جنوبي الخرطوم”.

وأضاف البيان أن “الاجراءات تضمنت التنسيق مع المنظمة الدولية تحديد خط السير بالدخول المنطقة من الشمال، ولم يلتزم ممثلو المنظمة الدولية”. مردفا: “دخلوا (ممثلو الصليب الأحمر) إلى المنطقة من الاتجاه الجنوبي بدلا عن الاتجاه الشمالي طبقا للاتفاق وبالتالي مخالفة خط السير المتفق عليه تماما”.

وأشار الحيش إلى أن “موكب ممثلي المنظمة حضر برفقة عربة مسلحة تتبع للمتمردين (في إشارة لقوات الدعم السريع) وعليها طاقم مدفع رشاش، و قامت بالتقرب من مواقعنا الدفاعية، ما أدى إلى تعرض الموكب لإطلاق النار وحدوث عدد من الإصابات بين ممثلي المنظمة (دون ذكر عدد)”.

وأعرب البيان عن أسف الجيش لهذا الحادث الذي وقع نتيجة لعدم التزام ممثلي المنظمة بنقاط التنسيق التي تم الاتفاق عليها.