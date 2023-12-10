جيش الاحتلال: نقوم بتعرية المعتقلين في غزة لأننا نخاف من ارتدائهم عبوات ناسفة

مصراوي

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن جيش الاحتلال يواصل كشف شبكة الأنفاق التي أنشأتها حماس وتمتد تحت أماكن مثل الكليات والمقرات الإغاثية.

وتابع متحدث جيش الاحتلال خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد:"هناك قتلى في صفوفنا لكننا سنواصل ملاحقة المخربين في كل مكان، وهناك قتال ضار يدور مع المخربين في جباليا والشجاعية في شمال قطاع غزة".

وأضاف متحدث جيش الاحتلال: "من واجبنا الأخلاقي إعادة جميع المختطفين إلى بيوتهم ، ورئيس الأركان أكد على عودة مواطنينا إلى مساكنهم في الشمال بعد استعادة الأمن هناك، ونقوم بتعرية بعض المعتقلين لأننا نخاف من وجود عبوات ناسفة يضعونها تحت ملابسهم".

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقالهم العشرات من حماس خلال عملياتهم والكثير منهم استسلم لقواتهم قائلا:" اعتقلنا العشرات من حماس خلال عملياتنا والكثير منهم استسلم لقواتنا، لكن هدفنا هو الوصول إلى القيادات العليا لحماس مثل السنوار ومحمد ضيف ومروان عيسى".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نرد بشكل متوازن على الهجمات المحتملة من لبنان ونحبط الهجمات قبل انطلاقها، كما أن الحوثيين هاجموا سفنا دولية ليس لها علاقة بإسرائيل مما يضر بحرية الملاحة البحرية الدولية".