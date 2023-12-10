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BBC

الاحتلال يعلن وفاة ضابط متأثرًا بجروح أصيب بها في غزة قبل يومين

06:54 م الأحد 10 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أعلن جيش الإسرائيلي، وفاة ضابط متأثرا بجروح أصيب بها في معارك شمال قطاع غزة قبل يومين.

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بعض المشاهد أثناء التحام قواتها مع جنود الاحتلال الذين يحاولون التوغل في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن المقاومة تمكنت من إيقاع العشرات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، في منطقة المعري بمدينة خان يونس عن طريق تفجير عبوة برميلية مضادة للأفراد.

وتابعت كتائب القسام في بيان لها اليوم الأحد: "الإجهاز على 15 جنديا صهيونيا خلال عملية تفجير عبوة برميلية مضادة للأفراد، في منطقة المعري شمال شرق خان يونس".

وأوضح كتائب القسام: "عاود مجاهدو القسام التقدم باتجاه القوة التي تم سحقها بالعبوة البرميلية المضادة للأفراد في منطقة المعري شمال شرق خانيونس، والمكونة من 15 جندياً صهيونياً فوجدناها قتلى عدا 2 منهم فأجهزنا عليهم وعاد المجاهدون إلى قواعدهم بسلام".

وأشارت كتائب القسام: "استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105 "، وأجهزنا على 4 جنود ممن كانوا حولها في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس".

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