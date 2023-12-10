المقاومة تهاجم قوة إسرائيلية "مرتين" وتُجهز على كل أفرادها في خان يونس

مصراوي

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن المقاومة تمكنت من إيقاع العشرات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، في منطقة المعري بمدينة خان يونس عن طريق تفجير عبوة برميلية مضادة للأفراد.

وتابعت كتائب القسام في بيان لها اليوم الأحد: "الإجهاز على 15 جنديا صهيونيا خلال عملية تفجير عبوة برميلية مضادة للأفراد، في منطقة المعري شمال شرق خان يونس".

وأوضح كتائب القسام: "عاود مجاهدو القسام التقدم باتجاه القوة التي تم سحقها بالعبوة البرميلية المضادة للأفراد في منطقة المعري شمال شرق خانيونس، والمكونة من 15 جندياً صهيونياً فوجدناها قتلى عدا 2 منهم فأجهزنا عليهم وعاد المجاهدون إلى قواعدهم بسلام".

وأشارت كتائب القسام: "استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105 "، وأجهزنا على 4 جنود ممن كانوا حولها في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس".