أبو عبيدة عن تكرار الاحتلال القضاء علينا: جنودنا بخير والآلاف ينتظرون دورهم في القتال

مصراوي

قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن العدو الصهيوني يواصل عدوانه الهمجي على شعبنا والانتقام من المدنيين.

وتابع الناطق باسم كتائب القسام، في كلمة بثتها قناة الجزيرة: "يواصل العدو الصهيوني النازي عدوانه الهمجي ضد شعبنا مستهدفا الانتقام الأعمى من المدنيين وخاصة النساء والأطفال".

وأضاف أبو عبيدة: "تمكنا من التصدي لقوات العدو المتمركز في محاور ما قبل الهدنة أو بعدها، خلال الأيام العشرة الماضية من العدوان تمكنا من التصدي لقوات العدو المتمركزة في محاور ما قبل الهدنة أو بعدها خلال الأيام العشرة الماضية من العدوان".

وأشار أبو عبيدة: "نفذنا عددا كبيرا من العمليات النوعية ضد القوات تنوعت بين مهاجمة القوات الراجلة وعمليات القنص وتفجير حقول الألغام، وعملياتنا نجحت في إيقاع عدد كبير من القتلى بين صفوف العدو وعاد معظم مجاهدونا بسلام".

وأكد الناطق باسم القسام أبو عبيدة: "مجاهدونا بخير وصفوفهم قوية ومتماسكة ولا يزال الآلاف منهم ينتظرون دورهم في القتال، ونفذنا عدة عمليات نوعية ضد القوات الغازية تنوعت بين نصب الكمائن ومواجهتها بالأسلحة الرشاشة والعبوات المضادة للأفراد".

وأشار أبو عبيدة: "العدو فشل في شمال القطاع وجنوبه وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى من القطاع تكرار إعلان هدف القضاء على المقاومة كلام للاستهلاك المحلي الإسرائيلي ولإرضاء اليمين المتعطش للدماء".