أبو عبيدة: لا نتنياهو ولا صهاينة البيت الأبيض يستطيعون تحرير جندي إلا بشروطنا

مصراوي

قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة: " إن مقاتلي المقاومة نفذت عددا كبيرا من العمليات النوعية ضد القوات تنوعت بين مهاجمة القوات الراجلة وعمليات القنص وتفجير حقول الألغام، وعملياتها نجحت في إيقاع عدد كبير من القتلى بين صفوف العدو وعاد معظم المقاتلين بسلام.

وتابع أبو عبيدة خلال كلمته المسجلة التي نقتلها قناة الجزيرة : "العدو فشل في شمال القطاع وجنوبه وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى في القطاع، كما أنّ الهدنة أثبتت صدقنا وفي المقابل كذب قيادة العدو ومتحدثيه العسكريين والسياسيين".

وأشار أبو عبيدة: " فالهدنة المؤقتة أثبتت مصداقيتنا وأن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بشروطنا مهما حاولتم البحث عنهم والعثور عليهم"، موجها في كلمته رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه لا نتنياهو ولا حكومته ولا صهاينة البيت الأبيض يستطيعون تحرير جندي واحد والعملية التي حدثت قبل يومين أثبتت فشل ذلك.

وأضاف أبو عبيدة: "مجاهدونا تمكنوا من التدمير الكلي أو الجزئي لـ180 آلية خلال 10 أيام، كما أن مجاهدونا هاجموا الآليات الصهيونية بقذائف الياسين 105 والتاندوم وعبوات الشواظ، إضافة إلى أننا هاجمنا قوات راجلة متحصنة في البنايات بقذائف مضادة للأفراد وأجهزنا عليها من مسافة صفر، و قتلنا عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق، كما أنّ كتائب القسام قصفت مناطق عدة في غلاف غزة وعسقلان بعشرات الصواريخ المتنوعة".