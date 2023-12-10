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BBC

شهداء الأقصى: نخوض اشتباكات مباشرة مع الاحتلال في جباليا

05:06 م الأحد 10 ديسمبر 2023

توغل جنود الاحتلال في غزة

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(مصراوي)

صرحت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الأحد، أن مقاتليها يشتبكون من مسافة صفر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور جباليا الغربي.

وأشارت كتائب شهداء الأقصى، إلى وقوع إصابات أكيدة في جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته.

وأفادت كتائب شهداء الأقصى، أنهم استهدفوا بناية تحصن بها جنود الاحتلال في محور الشيخ رضوان، مؤكدين على وقوع إصابات محققة في الجنود.

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت كتائب القسام، قوة إسرائيلية خاصة متمركزة بمنزلين مفخخين غرب جباليا، وذلك حسبما أعلنت الكتائب التي أشارت إلى مقتل 6 جنود بينهم ضابط.

وصرحت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنهم استهدفوا آلية إسرائيلية في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105"، إضافة إلى استهداف دبابة "ميركافا" إسرائيلية شرق مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105".

واشتبكت كتائب القسام في وقت سابق اليوم مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأحياء الشرقية من مدينة غزة بالرشاشات الثقيلة.

وأضافت القسام، أنها قصفت حشودا للجيش الإسرائيلي في موقع صوفا العسكري برشقة صاروخية.

كما قصفت سرايا القدس، في محور آخر تجمعا للآليات العسكرية الإسرائيلية في نتساريم بقذائف هاون من العيار الثقيل.

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