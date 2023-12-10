اشتية: حماس جزء من المكون الفلسطيني القضاء عليها "لن يتحقق"

غزة - (بي بي سي)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن حركة حماس هي "جزء من المكوّن الفلسطيني"، مشيرا إلى أن ما تقوله إسرائيل من أنها ستقضي على هذه الحركة "لن يتحقق، وهو أمر غير مقبول من الفلسطينيين".

وأضاف في منتدى الدوحة، الذي انطلقت أعماله اليوم الأحد بالعاصمة القطرية، أن الجانب الفلسطيني ينظر إلى مرحلة ما بعد الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة، على أنها مرحلة "تتطلب توافقا وطنيا"، مشيرا إلى أن "الأهم الآن، وقبل الحديث عن مرحلة ما بعد الحرب، هو مرحلة اليوم، وكيف يجب أن يتم وضع حد للحرب والإبادة الجماعية" بحسب تعبيره.

واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني أن إسرائيل "لم تحقق أهدافها السياسية، إذ يبدو أن كل ما تريده هو الانتقام في ظل سقوط أكثر من 16 ألف قتيل مدني، ثلثيْ عددهم من النساء والأطفال" على حد قوله، مطالبا المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بـ "التحرك في ظل غياب تام للعدالة".

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي، إن ما يجري في غزة، "لا ينحصر في قتل المدنيين وتدمير سبل عيشهم، بل هو مجهود ممنهج لإفراغ قطاع غزة من أهله" على حد وصفه، معتبرا أن ما يشهده القطاع يعبر عما سماه "بلطجة إسرائيلية، لاسيما في ضوء ما طالب به بعض المسؤولين الإسرائيليين من محو الفلسطينيين عن وجه الأرض"، بحسب قوله.

وأعرب الصفدي في الوقت نفسه، عن مخاوفه، من أن إسرائيل لن تكتفي - كما قال - بالتركيز على القضاء على حركة حماس، بل ستركز على أهداف أخرى، ما سيؤدي برأيه، إلى مزيد من الكراهية والمشكلات في المنطقة.

وقال الوزير الأردني إن الجميع يطالب إسرائيل بالتصرف وفق القوانين الدولية، لكنها "تضرب عرض الحائط بكل هذه المطالبات وتشن حربا غير مسبوقة من العنف والوحشية" بحسب تعبيره، معتبرا أن ذلك يعود إلى أن "إسرائيل متأكدة من أنها ستفلت من العقاب، وأنه لن تتم محاسبتها"، على حد وصفه.