الصحة العالمية: النظام الصحي في القطاع على وشك الانهيار

جنيف - (بي بي سي)

قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن "تأثير الصراع بين إسرائيل وحركة حماس على القطاع الصحي في غزة أصبح كارثيا وعلى وشك الانهيار".

وقال جيبريسوس، خلال فعالية في جنيف، إن الإجراءات الإسرائيلية التي تحصر المناطق التي يمكن للفلسطينيين أن يعيشوا فيها تخلق ظروفا مناسبة لانتشار المرض".

مضيفا "هناك حمام واحد لكل 750 شخصاً ومرحاضاً واحداً لكل 150 شخصاً، و14 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى (في قطاع غزة) لا تزال تعمل بشكل جزئي، اثنان في الشمال و12 في الجنوب.

ويقول جيبريسوس إن ظروف العاملين في المجال الصحي- التي كانت صعبة للغاية بالفعل في عام 2018 - "مستحيلة اليوم وهم مباشرة على خط النار"، ويضيف أن منظمة الصحة العالمية سجلت 449 هجوماً على الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية و60 هجوماً في إسرائيل منذ بداية هذا الصراع في 7 أكتوبر.