نتنياهو لبوتين: نرفض تصريحات روسيا ضد إسرائيل في الأمم المتحدة

(مصراوي)

صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن بينيامين نتنياهو أخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رفض إسرائيل لتصريحات روسيا ضدها في الأمم المتحدة.

وأضاف بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو عبر في المحادثة مع بوتين عن رفض إسرائيل الشديد للتعاون الذي أسماه بالخطير بين روسيا وإيران، مضيفًا أن أي دولة كانت سترد مثل رد بلاده على مثل هجوم حماس.

وطلب نتنياهو من بوتين الضغط على الصليب الأحمر لتسهيل زيارات وصفها بالإنسانية للأسرى في قطاع غزة، وذلك حسب بيان المكتب.

وِأشاد نتنياهو بمساعدة الموساد الإسرائيلي لقبرص في إحباط محاولة هجوم إيراني ضد أهداف إسرائيلية ويهودية حسب زعمه، مشيرًا إلى استخدام عملاء إيران لشمال قبرص كقاعدة انطلاق لهجمات مخططة على مصالح إسرائيل.



واتهم البيان إيران بتكثيف جهودها لشن هجمات في جميع أنحاء العالم منذ هجوم حركة حماس في الـ7 أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن هجوم حركة المقاومة الفلسطينية حماس لم يأت من فراغ وإنما بعد سنوات من الحصار والوعود الفارغة من إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية.