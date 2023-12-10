نتنياهو: لا يمكن لألمانيا وفرنسا الضغط على إسرائيل لوقف الحرب

(مصراوي)

ًصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه أخبر ألمانيا وفرنسا بأنه لا يمكنهم الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال نتنياهو، إنه أوصل لنظيريه الألماني والفرنسي أولاف شولتز وإيمانويل ماكرون، رسالة مفادها أنه لا يمكنهم توقع القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس في الوقت الذي يضغطون فيه على إسرائيل للإسراع في إنهاء حربها في قطاع غزة.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض (الفيتو) الجمعة الماضية ضد مشروع قرار بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، دعا له الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من خلال تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بدعوته مجلس الأمن للانعقاد من أجل البحث في مشروع القرار.

وصوتت 13 دولة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة لغرض إنساني، من أصل 15 دولة.