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BBC

الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين بهجوم مسيرات لحزب الله

01:33 م الأحد 10 ديسمبر 2023

استهداف عدد من الآليات العسكرية لجيش الاحتلال الإس

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(مصراوي)


أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه تم إصابة 2 من جنودها بجروح متوسطة، إضافة إلى إصابة آخرين بالاختناق جراء استهداف حزب الله اللبناني بطائرات مسيرة في الجليل الغربي.

وأعلن حزب الله اللبناني، أنه نفذ هجومًا بالمسيرات على مقر قيادة مستحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوبي ثكنة يعرا، مشيرًا إلى إيقاع عددًا من الإصابات في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط بلدات مروحين ورامية والجبين جنوبي البلاد بقصف مدفعي.

وأَضافت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق فوق أجواء لبنان من شماله إلى جنوبه.

الجيش الإسرائيلي هجوم مسيرات حزب الله

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