الصحة الفلسطينية تحذر من مخاطر تراكم النفايات في المستشفيات والملاجئ

(مصراوي)

دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، اليوم الأحد، إلى اتخاذ قرار حاسم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في ظل الأرقام المرعبة للشهداء والمصابين التي تظهر حجم الكارثة.

وأضاف كيلة، أن يجب السماح بدخول المساعدات والوقود وحماية المرافق الصحية، قائلة إن وقت التحرك حان لحماية الشعب الفلسطيني ولا يمكن أن يقف العالم صامتا أمام الانهيار التام للأوضاع في غزة

وحذرت كيلة، من مخاطر متزايدة على الصحة العامة في غزة جراء تراكم النفايات في الملاجئ والمستشفيات.

ونددت الكيلة، باعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرة إلى استشهاد 274 فلسطينيا في الضفة الغربية بسبب اعتداءات قوات الاحتلال منذ الـ 7 من أكتوبر.