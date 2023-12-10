مسؤول إسرائيلي: واشنطن لم تحدد لإسرائيل موعد انتهاء الحرب في غزة

(مصراوي)

صرح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تحدد موعدا نهائيا للجيش الإسرائيلي من أجل إنهاء حربه في قطاع غزة، وذلك حسبما ذكرت القناة الـ "12" الإسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائل كاتس، إن الحكومة الإسرائيلية لم تضع حدود زمنية للعملية البرية في قطاع غزة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وطالب كاتس، بمنح الجيش الإسرائيلي الوقت الذي يحتاج إليه حتى يحقق أهداف العملية البرية.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، مساء أمس، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم يذكر اسمه، أن الحكومة الإسرائيلية ترغب في إنهاء الحرب المكثفة على قطاع غزة في نهاية يناير المقبل.

وذكر الموقع الأمريكي، أن الجيش الإسرائيلي من المحتمل أن ينهي عمليته في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة خلال 3 إلى 4 أسابيع.

